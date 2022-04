Vento vai continuar a marcar o domingo

A previsão meteorológica para este domingo, 17 de Abril de 2022, aponta para "céu geralmente pouco nublado, aumentando de nebulosidade na ilha do Porto Santo e nas vertentes norte da ilha da Madeira", escreve o IPMA.

O vento soprará "fraco a moderado (10 a 30 km/h) de leste/nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 60 km/h, nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira", acrescenta.



Na região do Funchal o céu estará "geralmente pouco nublado", enquanto que o vento soprará "fraco (inferior a 15 km/h)".



O mar na costa Norte terá "ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros, passando gradualmente a ondas de nordeste a partir da tarde", enquanto que na costa Sul teremos "ondas do quadrante sul com 1 metro".

A temperatura da água do mar será entre 18 a 19ºC.