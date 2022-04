Duas faixas de rodagem na Avenida do Mar condicionadas

A Câmara Municipal do Funchal emitiu uma informação a dar conta que o corte de palmeiras no separador central da Avenida do mar e das Comunidades Madeirenses obriga ao condicionamento de duas faixas de rodagem ao longo dos próximos dois dias, por razões de segurança.

Assim, na nota divulgada esta manhã, a autarquia informa que "será necessário condicionar a circulação rodoviária, com proibição de estacionamento, hoje e amanhã, entre as 09h00 e as 17h00, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, em ambos os sentidos, nas faixas de rodagem interiores", esclarece.

Acrescenta que "estes condicionalismos resultam de uma intervenção que será realizada nas palmeiras do separador central da Avenida do Mar", pelo que a CMF "solicita aos condutores a melhor compreensão pelos eventuais incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente", apela.