33 inscritos no Rali da Calheta 2022

Serão 33 os concorrentes que integram a lista de inscritos, a ser revelada a 2 de Maio, do Rali da Calheta, organização do Club Sports da Madeira que estará na estrada nos dias 6 e 7 de Maio.

O evento, cuja direcção estará a cargo de Filipe Sousa, contará coma presença dos principais animadores do Campeonato de Ralis Coral da Madeira e será ainda palco da estreia da dupla Pedro Paixão/João Paulo ao volante de um Hyundai i20 R5 da Play Racing.

Aquele que será o segundo rali do campeonato local de 2022, tem início na tarde da sexta-feira com as verificações administrativas e técnicas iniciais, mais uma vez nas instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta.

Ainda nesse dia, arranca também a competição pois estão previstas as duas primeiras classificativas, dupla passagem por Vila 'Coral' às 21:00 e 21:23.

A emoção volta na manhã de sábado, 7 de maio, a partir das 10:57 com uma cerimónia no pódio e a primeira passagem por Calheta, às 11:45, Raposeira, às 12:16, e Ponta do Pargo, às 12:55, antes que a caravana volte ao parque de assistência que mais uma vez estará situado no Parque Empresarial da Calheta.

À tarde serão disputadas ainda novas passagens pela Calheta, às 14:25 e 16:18, Raposeira, às 14:55, e Ponta do Pargo, às 15:34. O programa fica completo com mais uma ida à assistência e a consagração dos vencedores no pódio, na Marina da Calheta, às 18:00.