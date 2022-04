A Expo-Tropical 2022 – Mostra de Frutos e Sabores Subtropicais da Madeira é inaugurada hoje entre a Praça do Povo e o cais 8, no Funchal, com um extenso cartaz até ao próximo domingo.

Organizada pela Casa do Povo de Santa Maria Maior, a abertura de portas do evento, pelas 17h30, contará com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O programa do evento (em anexo a esta notícia) terá muita animação regional e tradicional.