Mais uma queda no Cais do Sardinha

Mais um turista caiu esta tarde na Vereda da Ponta de São Lourenço, atrás da Casa do Sardinha, no topo do Pico.

Esta zona é considerada uma das mais perigosas, tendo o estrangeiro ficado com queixas no membro inferior e impossibilitado de andar.

O alerta foi dado aos Bombeiros Municipais de Machico que foram até ao local numa embarcação do SANAS Madeira para prestar socorrido à vítima que será retirada dali por via marítima.