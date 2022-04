Mau tempo no Aeroporto da Madeira já obrigou um avião a divergir

O Aeroporto Internacional da Madeira está a ser novamente condicionado pela condições atmosféricas adversas. Além da chuva, na zona de Santa Cruz regista-se algum nevoeiro baixo, que condiciona a visibilidade.

Neste momento, dois aviões encontram-se 'às voltas' ao largo da Madeira, à espera de uma oportunidade de aterragem. Além deste, um voo da TAP já divergiu para o Porto Santo.

É o caso do voo TP1699, que saiu de Lisboa, e que já chegava com um atraso da capital portuguesa, uma vez que também lá se regista mau tempo. Aliás, outros voos programados para a Madeira com saída de Portugal continental também estarão a ser afetados. Este voo acaba de seguir para o Porto Santo.

Além deste, encontram-se 'em espera' um voo da Sata proveniente de Ponta Delgada (Açores) e um outro da Jet2, vindo de Leeds (Reino Unido).