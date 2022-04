Corpo de homem está a ser retirado de ribeira no Curral das Freiras

Continuam a decorrer os trabalhos para retirar do interior de uma ribeira, no Curral das Freiras, o corpo de um homem, que foi avistado esta manhã. O caso ocorreu no sítio do Ribeiro Cidrão.

Alerta para corpo avistado em ribeira do Curral das Freiras Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos encontram-se no Curral das Freiras, numa operação de resgate, no interior de um ribeiro. O alerta dado há pouco dava indicação da existência de um corpo a boiar nesse curso de água.

No local permanecem cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, bem como elementos da Polícia de Segurança Pública. O corpo está a ser transportado para a estrada, onde será avaliado pelo delegado de saúde, a fim de confirmar o óbito.