"São milhares de madeirenses que estão pelas horas da amargura"

No seguimento do buzinão contra o aumento dos combustíveis, do dia 31 de Março, decorre, hoje, perto do centro comercial La Vie, uma nova manifestação contra o aumento dos preços.

"As pessoas estão cada vez mais 'apertadas' e as reformas não dão para chegar a meio do mês para pagar a escalada dos preços", afirmou Fernão Rodrigues, da Comissão Regional Contra o Aumento dos Preços.

Segundo este reformado de 61 anos, cabe ao "Governo Regional e também ao Governo da República limitar e estipular regras e limites" para os preços não continuarem a subir.

"O aumento do custo de vida é tão alto que as pessoas não conseguem fazer face a isto".

Através de um baixo-assinado, Fernão Rodrigues pretende "dar mais voz à comissão".

"Temos muito apoio", afirmou, mas as pessoas "não querem dar a cara".

Entre as 16h30 e as 17h30 este movimento contra o aumento dos preços estará a recolher assinaturas.

Dia 22 de Abril vai existir uma nova manifestação, na Avenida do Mar.