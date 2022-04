JPP afirma que "não há 'sinal' dos radares para o Aeroporto da Madeira"

A aquisição de dois radares de banda X e Lidar para o Aeroporto da Madeira é uma pretensão de décadas e permitirá uma melhor operacionalização da infraestrutura com ganhos em competitividade. A constatação é do partido JPP, que lembra que, em Fevereiro, o deputado socialista Carlos Pereira garantia que o concurso para aquisição dos radares estaria pronto em Março. "Estamos em Abril e não há sinal de radares".

Num comunicado enviado à comunicação social, o líder parlamentar Élvio Sousa indica que a Navegação Aérea de Portugal (NAV Portugal) "entende que cabe ao Estado assegurar esses equipamentos num valor que ascende aos 4,5 milhões de euros. O impasse criou grupos de trabalho que prometiam a resolução deste problema. O que se passa é que os grupos de trabalho se eternizam e as soluções tardam em chegar".

“Realce-se que um despacho do Ministério das Infraestruturas, de 2021 refere que os problemas meteorológicos do Aeroporto estão intimamente ligados às perdas de receitas no setor do turismo (- 4,9 %), e têm levado a que as companhias aéreas percam o interesse no destino Madeira, com evidentes prejuízos económicos e sociais para a Região, e para o País. A solução técnica já está estudada, pelo menos por dois grupos de trabalho e está na hora de resolver definitivamente esta questão", indica o deputado.

Élvio Sousa faz questão de frisar que o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz mostrou-se disposto a adiantar a verba para a aquisição destes importantes equipamentos para o Aeroporto da Madeira e que foi essa disponibilidade que "teve o 'condão' de trazer o assunto para a agenda politico/mediática".

"Estamos a 4 de Abril, e passado o dia das 'petas', relembramos que o deputado Carlos Pereira do PS anunciou na RTP-Madeira, em Fevereiro último, que o concurso para aquisição dos radares estaria pronto em Março e que o Governo da República assumiria os respectivos encargos, pondo fim a um moroso processo que compromete a competitividade do aeroporto e concomitantemente a economia regional, tendo referido até que o procedimento seria «inadiável». Bom, estamos em Abril e notícias sobre o concurso para aquisição dos radares…nem sinal delas. «Palavra dada, deverá ser palavra honrada»", assume Élvio Sousa.

Ainda no que diz respeito ao Aeroporto da Madeira, o líder parlamentar afirma que "a 2ª comissão especializada no Parlamento Regional, tarda em agendar a audição parlamentar proposta pelo JPP sobre as taxas aeroportuárias, outro dossier que compromete a competitividade dos aeroportos da RAM e da economia regional".

"Hoje, é um outro dia em que inoperacionalidade do aeroporto da Madeira se faz sentir, verificando-se alguns voos atrasados, esperas continuadas e eventuais cancelamentos. Urge dotar este aeroporto com as infraestruturas de monitorização para o século XXI, eficientes e já com atraso de décadas", termina.