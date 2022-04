Acidente aparatoso na Calheta

Um automóvel despistou-se ao início da noite deste sábado, 9 de Abril, na Avenida D. Manuel I, próximo à Marina da Calheta, tendo embatido noutro veículo que se encontrava estacionado.

Dentro do veículo seguia apenas a condutora, uma jovem ucraniana, que saiu ilesa deste sinistro. Do aparatoso acidente, que ocorreu pelas 21 horas de hoje, resultaram danos avultados em ambas as viaturas envolvidas, conforme ilustra a foto.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros da Calheta e a Polícia de Segurança Pública, que está a tomar conta da ocorrência.