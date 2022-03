Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral dá início a celebrações do 40.º aniversário

A Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral dá início, amanhã, dia 1, às celebrações do seu 40.º aniversário, que se comemora a 11 de Outubro. Ficará assim marcado o início de uma série de iniciativas.

Pretende-se "recordar o passado, dá-lo a conhecer aos alunos e perpetuar no tempo as memórias do percurso e acontecimentos que marcaram esta instituição, havendo ainda espaço para pensar o futuro da Escola e dos alunos face aos desafios da sociedade actual", refere nota do conselho executivo.

O início das festividades coincide com a realização da 'Festa de Finalista', que marca um dos momentos mais importantes do percurso dos estudantes do ensino secundário.

"Este ano as festividades retomam a sua organização nos moldes tradicionais, com a celebração nesta sexta-feira, da Eucaristia e bênção das capas, na Igreja Paroquial de Santana pelas 15h30minutos, seguindo-se a receção e Jantar de Gala a partir das 19h30 na “Casa de Chá do Faial”, que contará com a presença do Exmo. Senhor Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Dr. Jorge Carvalho e com o Exmo. Senhor Secretário das Finanças, Dr. Rogério Gouveia", conclui a nota.