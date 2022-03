ASA dá início a novo projecto na Escola de São Vicente

A Associação de Desenvolvimento de Santo António (ASA) visitou, hoje, a Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade (EBSDLA), em São Vicente, dando início ao seu projecto pedagógico ‘ASA vai à tua escola’. Na escola de São Vicente, coube à docente Adriana Barbosa, responsável pela disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, no 2.º ciclo do ensino básico, fazer as ‘honras da casa’.

Um dos objectivos primordiais do projeto para por criar um diálogo pedagógico que fomente nos alunos o cultivo do espírito empático e de entreajuda ao próximo. Para alcançar esse pressuposto, os alunos da EBSDLA irão, numa primeira fase, contribuir para a missão da ASA através da recolha de papel, inserido no projecto do Banco Alimentar, ‘Papel por Alimentos’, campanha promovida pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, com contornos ambientais e de solidariedade. Ao abrigo desta campanha, todo o papel recolhido é convertido em produtos alimentares a distribuir pelos mais carenciados.