Celebração da Democracia

No dia 24 de março deste ano, vivemos um momento especial da nossa História Contemporânea: o dia em que Portugal viveu mais tempo em Democracia do que em ditadura. É um facto que merece ser assinalado e nunca é demais enaltecer as virtudes de um regime que, apesar de imperfeito, é o melhor de todos os outros regimes.

Não obstante, todos os defeitos da nossa Democracia, é indesmentível que ela trouxe grandes benefícios para a sociedade. Só mesmo quem não valoriza a liberdade de expressão, o direito a voto, o respeito pelas minorias, a garantia de acesso a informação livre, a equidade, a liberdade de associativismo, etc, é que pode pôr em causa a conquista do 25 de Abril.

Um inquérito da Universidade Católica Portuguesa dá conta de que 75% dos inquiridos considera a revolução do 25 de Abril muito importante para a sociedade portuguesa, tendo estado na base das principais mudanças que se desencadearam, entre elas a liberdade de expressão e o respeito pela dignidade humana. A democracia é a única forma de governo que permite aos seus cidadãos desenvolver ao máximo as suas potencialidades, com base nas suas escolhas individuais e livres.

Eu prefiro os defeitos da democracia do que as virtudes da ditadura. Eu prefiro viver num país democrático, onde possa manifestar opiniões de forma livre e onde não seja perseguida por tecer críticas ao poder, do que num país onde a simples reprovação do sistema implique a minha própria condenação.

O espoletar de uma guerra na Europa trouxe de volta velhos receios e evidenciou a fragilidade dos sistemas democráticos, expostos no seu interior a ataques reacionários e do exterior vulneráveis à intolerância dos ditadores.

A Democracia não tem donos. Quanto muito tem guardiões. É o povo que escolhe quem o representa na Assembleia, onde se debatem e discutem as ideias e medidas sufragadas, gostemos delas ou não. Melhor que haja discussão pacífica e civilizada, onde deve acontecer, do que de forma destrutiva nas ruas. Mas o voto não garante por si só a Democracia. Tenhamos nós, democratas, capacidade e engenho para afirmar o melhor da Democracia.