Alunos da Escola Secundária de Santana em viagem à Turquia

Quatro alunos da Escola B+S Bispo F. Manuel Ferreira Cabral-Santana, acompanhados de dois docentes, estão, esta semana, em Izmir-Esmirna na Turquia, para participar numa reunião do projecto “Peer teaching Language via Culture”, programa Erasmus+ com parceiros da Grécia, Lituânia, Itália, República Checa e Turquia.

Com esta presença de culturas tão diferentes acredita-se que o mesmo se tornará ainda mais enriquecedor, principalmente para aqueles que têm a oportunidade de participar nesse encontro.