Machico assinala os 100 anos do nascimento de Manuel Passos

O antigo futebolista Manuel Passos faria este sábado, 26 de Março, 100 anos. A Câmara Municipal de Machico aproveita esta ocasião para homenagear este machiquense que foi um dos mais proeminentes nomes de futebol do Sporting, tendo sido capitão durante vários anos.

A autarquia colocou um placard na entrada dos Paços do concelho alusivo ao antigo futebolista. Em comunicado, a Câmara de Machico informa que vai também retomar a 'Gala Manuel Passos', que premeia os atletas do concelho ou que representam pelos resultados alcançados na época desportiva transacta. A Gala deste ano está prevista para o mês de Julho.

O atleta Manuel Passos Fernandes nasceu a 26 de Março de 1922 em Machico. Começou a jogar futebol na equipa machiquense do Lusitânia e desde tenra idade mostrou aptidão para a modalidade. No Liceu já dava que falar pelo jogador que já mostrava ser. Recebeu vários convites para jogar nas equipas do Funchal. Optou pelo União da Madeira aos 15 anos. Aos 18 anos foi para o continente para ingressar na CUF, onde lhe arranjaram um emprego. A sua chegada ao clube teve a influência do seu irmão Vasco Fernandes, que tinha ido jogar para lá. O seu estilo aguerrido e de jogador de fibra fez dele um dos preferidos da massa adepta.

Estreou-se oficialmente pelo clube de Alvalade com 26 anos, a 19 de Setembro de 1948, no Atlético CP-Sporting (0-3) da primeira jornada do Campeonato Nacional. Apesar de não ser muito dotado tecnicamente, Passos era um futebolista tremendamente esforçado, que evoluiu muito com a experiência acumulada. A sua personalidade fez dele o capitão do Sporting durante vários anos.

Cumpriria o sonho de chegar à selecção nacional (na equipa B) aos 29 anos, contra a França, tendo sido capitão nesse jogo e em mais alguns. Foi 17 vezes internacional.

Despediu-se (do Sporting e do Futebol) a 17 de Março de 1957 numa deslocação ao Barreirense (1-2) da 25a jornada do Campeonato Nacional. De verde e branco permaneceu durante 9 temporadas, nas quais realizou 226 jogos oficiais e marcou 1 golo. Ganhou 5 Campeonatos Nacionais e uma Taça de Portugal. Um facto fica registado na sua carreira: nunca foi expulso.

Manuel Passos viria a falecer a 10 de Janeiro de 1980.