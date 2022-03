Machico 'muda de cor' para manifestar solidariedade pela Ucrânia

No dia em que se assinala um mês do início da ofensiva russa à Ucrânia, o Município de Machico resolveu expressar publicamente a sua solidariedade para com o povo ucraniano com um gesto simbólico.

Assim, transpôs as cores da bandeira ucraniana para o 'lettering' existente na Praça do Fórum, em Machico.

A Rússia lançou em 24 de Fevereiro de 2022 uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 977 mortos, dos quais 81 crianças e 1.594 feridos entre a população civil, incluindo 108 menores, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,6 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.