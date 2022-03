O presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, reiterou este sábado, 26 de Março, no Conselho Regional, os objectivos estratégicos a que o partido se propõe para os próximos anos, designadamente as vitórias a alcançar em 2023 e 2025, numa intervenção em que fez questão de sublinhar a importância da auscultação à sociedade civil como forma de garantir a apresentação, já no próximo ano, de uma estratégia política que seja congruente com as necessidades, expectativas e aspirações de todos os cidadãos.

Uma auscultação que considera também decisiva para garantir que o PSD/Madeira esteja não só atento e interventivo quanto às mudanças cada vez mais rápidas que ocorrem na Região como, sobretudo, lidere essas mesmas mudanças, tal como o fez ao longo dos últimos quarenta anos.

Miguel Albuquerque que, a este propósito, aludiu ao programa 'Compromisso 2030', "um programa que será de intensa, descentralizada e exaustiva auscultação a todos os Madeirenses e sectores de actividade, deixando claro que é com toda a população e com todos os militantes que se propõe a reforçar essa proximidade, num trabalho no qual todos têm de estar envolvidos e funcionar em articulação e coordenação".

“Nunca menosprezei nenhum adversário político”, afirma Albuquerque

“Vou para todas eleições como se fossem as primeiras e também sei que só se ganham eleições depois dos votos contados” afirmou, ainda, o líder dos social-democratas, garantindo que nunca menosprezou nenhum adversário político e que é esse o espírito que deve continuar a pactuar a acção do Partido, de modo a garantir a continuidade do ciclo de vitórias que vem sendo alcançado desde 2019.

“Temos uma liderança firme, estruturas que funcionam e uma realidade autárquica mais favorável ao alcance dos nossos objectivos”, reforça José Prada

Assumindo que o novo ciclo político iniciado após o Congresso Regional “abre espaço a uma nova e ainda maior responsabilidade” e reiterando os objectivos políticos a médio prazo, o secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, lembrou, hoje, na sua intervenção, que é tempo de reforçar a proximidade à população e de traçar um plano concreto e alargado de acção que permita, ao Partido, manter o ciclo vitorioso que tem vindo a conquistar nos últimos anos.

Ciclo vitorioso que, encarado em prol do Partido, deve ser, acima de tudo, encarado “em prol da estabilidade, do desenvolvimento e do futuro que queremos continuar a construir nesta Região”, disse.

José Prada que, a este propósito, reafirmou existirem todas as condições para o trabalho a desenvolver e para o alcance das metas a que o Partido se propõe.

“Temos uma liderança firme, coesa e fortemente legitimada, temos um Partido mobilizado que se complementa na sua acção com a força, a dinâmica e a competência das suas diferentes estruturas, designadamente a JSD, os Autarcas e os TSD e temos, também, uma realidade local e autárquica muito mais favorável àqueles que são os nossos objectivos, para além de termos militantes que nos orgulham, sempre disponíveis a trabalhar em nome do bem comum e dos objectivos políticos que partilhamos”, vincou, lembrando, ainda assim, os enormes desafios que se colocam quanto à resolução dos dossiês pendentes na República e às consequências que a Região terá de enfrentar devido à guerra na Ucrânia.

“Enquanto alguns contemplam o passado, nós queremos preparar o futuro”, destaca João Cunha e Silva

“Vamos trabalhar no ‘Compromisso 2030’, que é a auscultação necessária da sociedade covil, porque enquanto alguns contemplam o passado, nós queremos preparar o futuro e queremos prepará-lo com todos os escalões da sociedade civil, isto é, com todas as profissões, com todas as pessoas que têm alguma coisa a dizer e podem contribuir para os programas que temos a elaborar, não só do Governo mas também para a aplicação do PRR”, afirmou o presidente da Mesa do Conselho, João Cunha e Silva, à margem desta reunião.

Oportunidade em que destacou a importância de manter e reforçar a unidade do partido para os desafios que se avizinham, “unidade da qual não vamos prescindir de forma nenhuma, em detrimento das questões individuais se eventualmente aparecerem, até porque o que é preciso é darmos as mãos e trabalharmos em conjunto relativamente ao que é importante e aquilo que é importante é a Madeira e os Madeirenses”, disse.

João Cunha e Silva que, a rematar, afirmou estarem criadas as condições para que o diálogo entre o Governo da República e o Governo Regional aconteça. “Nessa medida, temos fundadas esperanças que o presidente do partido possa, desde já, encetar as diligências necessárias para que esses encontros venham a acontecer e venham a surtir efeito nas soluções dos problemas que afectam a Madeira”, frisou.