Madeira soma mais dois óbitos associados à covid-19

A Madeira registou, no dia de ontem, mais dois óbitos associados à covid-19. Desde o início da pandemia, já morreram com infecção por SARS-CoV-2 um total de 239 pessoas.

Estes números constam do mais recente 'Boletim Internamento', divulgado esta quinta-feira pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM), reportando-se ao final do dia de ontem, quando estavam internados 101 doentes, mais um do que no dia anterior, e quatro dos quais a necessitar de cuidados intensivos.