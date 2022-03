JSD Funchal assume o compromisso de promover a integração de novos jovens e servir a cidade

Conforme já noticiou o DIÁRIO, a estrutura local da JSD no concelho do Funchal foi empossada esta sexta-feira, 25 de Março, na sede regional do PSD/Madeira. No evento que marcou a tomada de posse do reeleito presidente da concelhia da JSD Funchal e deputado municipal, Marco Mata Pereira, no qual foram ainda empossadas todas as estruturas de freguesia assim como de estudantes, num total de cerca de 150 empossados, foi evidente o entusiasmo pela nova fase que o município vive sob a liderança de Pedro Calado.

As intervenções ficaram a cargo de Marco Mata Pereira, Bruno Miguel Melim e Pedro Calado tendo-se centrado nos problemas dos jovens e como estes são fundamentais, em diferentes domínios, para que se possam encontrar novas soluções para que o município do Funchal seja uma cidade mais amiga da juventude.

Nesse sentido, Marco Mata Pereira, relembrou o “quão fundamental foi a unidade de todas as estruturas do partido que permitiu não só a vitória no município, e em nove das 10 freguesias, mas sobretudo a possibilidade de, mediante os resultados eleitorais, a JSD ter hoje no município do Funchal jovens em todas as Assembleias de Freguesia, Assembleia Municipal e vereadores com funções não executivas”, afirmando que a vitória é de um colectivo e não apenas dos candidatos aos diferentes órgãos autárquicos onde se incluiu. Na sua intervenção, o líder da concelhia do Funchal assumiu ainda que é sua intenção no mandato que agora se inicia “promover a integração de novos jovens nas fileiras social-democratas, atendendo sempre a uma postura de missão e de serviço público para servir e nunca para servir-se da política e das diferentes circunstâncias que esta pode propiciar”.

Na sua intervenção, Bruno Miguel Melim lembrou os "penosos" oito anos em que o Funchal foi liderado por “gente desprovida de sentido crítico, ideias e uma visão para a capital da Madeira” usando, para o efeito, exemplos de como em pouco mais de cinco meses o executivo liderado por Pedro Calado “recuperou espaços verdes, melhorou a mobilidade urbana e resolveu alguns dos problemas sociais que se alastravam nas ruas da nossa cidade”. O líder da JSD/Madeira e deputado à Assembleia Legislativa do Funchal referiu-se a Pedro Calado como um exemplo para os mais jovens por “não se vergar às circunstâncias e lutar por aquilo em que acredita”. “Poucos, para não dizer nenhuns, deixavam a cadeira de vice-Presidente do Governo para serem candidatos a uma Câmara que podíamos não ganhar. Isso é uma postura que faz com que valha a pena estar na política” afirmou o jovem deputado.

Pedro Calado encerrou os trabalhos, dirigindo-se à plateia agradecendo “de forma pessoal” todo o envolvimento que tiveram na eleição autárquica, realçando o papel fundamental que a JSD teve em todo o processo autárquico desde “a primeira hora seja na elaboração das listas, nas acções de rua ou na animação dos comícios onde foram os principais porta-vozes de uma mensagem de mudança e de recuperação do nosso Funchal”.