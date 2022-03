Depressão frontal ameaça ‘estragar’ o próximo fim-de-semana

Esta primeira semana de Primavera não se perspectiva de tempo primaveril na Região. A chuva, que já esta terça-feira deve reaparecer, ameaça regressar e poder comprometer o próximo fim-de-semana, a confirmar-se que venha a ocorrer de forma mais significativa. A juntar à precipitação prevista, também o vento forte deve fazer-se sentir, sobretudo entre quarta e quinta feira. Também as temperaturas do ar para já não se perspectivam que venham a ser mais amenas. No Funchal as mínimas devem continuar até aos 15 graus centígrados (ºC) e as máximas mais extremas não devem ultrapassar os 21 ºC.

Esmiuçando os modelos de previsão no que diz respeito ao Arquipélago da Madeira, Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira, fez saber esta segunda-feira que o estado do tempo “será condicionado pela aproximação e passagem de superfície frontal de fraca actividade” durante o dia 22, terça-feira, “e pela aproximação e passagem de depressão frontal de actividade moderada, durante os dias 26 a 28 de Março, sábado a segunda-feira”.

Feita a introdução sobre a previsão geral, de acordo com o meteorologista “prevê-se, em geral, períodos de céu temporariamente muito nublado e a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, em especial esta terça-feira e entre sábado e segunda-feira, sendo que neste período os aguaceiros poderão ser pontualmente fortes, em especial nas regiões montanhosas”, aponta.

O vento é outro factor climático a ter em conta, sobretudo a meio da semana. Sobre o movimento de ar, esta será uma semana com “vento de norte ou noroeste, em geral fraco a moderado (10 a 35 km/h) e moderado a forte (25 a 45 km/h) com rajadas de 70 km/h nas terras altas, nos dias 23 e 24, quarta e quinta-feira”.

Também o mar deverá voltar a engrossar nas próximas horas. Sobretudo na costa norte onde esta terça e quarta-feira as ondas do Noroeste deverão apresentar-se com 3,0 a 3,5 m de altura significativa (6 a 7 metros de altura máxima). Na costa sul, a ondulação do quadrante sul deverá variar entre 1,0 a 2,5 m.