Conservatório apresenta peça de Afonso Cruz no âmbito do Festival ‘Panos’

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, vai apresentar, nos dias 1 e 2 de Abril, no Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, o espectáculo teatral ‘As cigarras septendecim e tredecim’, da autoria de Afonso Cruz.

A apresentação, no âmbito do Festival ‘Panos - Palcos novos palavras novas’, desenvolvido pelo Teatro Nacional D. Maria II, para jovens entre os 12 e os 18 anos, acontece pelas 21 horas e tem entrada gratuita.

A encenação e direcção de actores estará a cargo da professora Diana Pita.

A estreia de ‘As cigarras septendecim e tredecim’, no dia 1, contará com a presença de um elemento do comité de seleção do projecto 'Panos', que virá analisar a possibilidade deste grupo do Conservatório ser um dos selecionados a integrar o festival de encerramento do projecto, actuando no Teatro Nacional D. Maria II.

O projecto 'Panos' visa estimular o encontro entre as novas dramaturgias e o teatro escolar/juvenil através de uma encomenda, anual, de peças originais a escritores com obra reconhecida, a serem representadas por grupos de actores adolescentes.

Em cada edição, a organização deste evento disponibiliza três peças acabadas de escrever, livres de direitos até ao fim do ano letivo e pensadas para serem representadas por jovens, em estreia absoluta, e um workshop de preparação para os responsáveis dos grupos com a presença dos autores.

É ainda dada a possibilidade aos grupos escolhidos por um comité de selecção, de apresentarem os seus espectáculos no festival de encerramento, no D. Maria II.

Nesta edição, que decorre de 13 a 15 de Maio no D. Maria II, o 'Panos' conta com textos originais de: Afonso Cruz, ‘As cigarras septendecim e tredecim’; Keli Freitas, ‘Fábrica de matar baleia’ e Joanna Murray, ‘Smith’, e com tradução de Joana Frazão, ‘Rio Sombrio’.

Após escolhidos os textos pelos grupos integrantes no Festival, estes apresentam ao júri o seu trabalho final. Apenas 6, das mais de 45 encenações destes textos, terão a oportunidade de interpretar a sua versão da peça numa das casas de teatro mais emblemáticas do país: o D. Maria II (Sala Garrett e Sala Estúdio).

Após análise dos três textos colocados à disposição pela organização, os 13 alunos do 3º ano do Curso Profissional de Artes do Espectáculo – Interpretação escolheram ‘As cigarras septendecim e tredecim’, de Afonso Cruz.

Esta peça foi a escolhida pelos alunos Conservatório, “pela importância da sua história e das suas personagens. Não é um texto simples, estivemos sempre cientes disso. É uma peça cheia de vida. Cheia de emoção, sensibilidade e delicadeza. Coisas que fazem parte de cada um de nós. Talvez por isso, a nossa ligação maior. Talvez por isso, a profunda necessidade de a partilhar, de a saber partilhar com o público, que também vê, ouve e sente”, explica Diana Pita.