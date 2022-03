Francisco Franco recebe 35 participantes de projecto 'Erasmus +'

'Digitalisation Goes Schools' é o nome do projecto que há cerca de dois anos está a ser desenvolvido pela Escola Secundária de Francisco Franco, no âmbito do 'Erasmus +'. Graças a esta iniciativa, acolhe entre hoje e sexta-feira 35 participantes oriundos de cinco escolas europeias: Wolfsberg (Áustria), Valência (Espanha), Roma (Itália), Las Palmas (Espanha) e Ploce (Croácia).

Este projecto tem por intuito promover a utilização de programas digitais (Unity e Blender) na criação de produtos digitais comuns. A título de exemplo, foi editado um 'guia virtual' da cidade do Funchal com recurso a drones e outros materiais digitais.

Este é um projecto "apoiado pela Ação-Chave 2 da Agência Europeia Erasmus+ que visa o trabalho cooperativo entre escolas por forma a que os seus alunos possam partilhar ideias, métodos e práticas inovadoras".

Este programa de mobilidade será coordenado pelos professores Jorge Monteiro e Ricardo Félix e terá como tema central um workshop sobre a construção de um ROV (Remote Operated Vehicle), ou seja, um veículo submersível operado por controlo remoto.

"A componente cultural desta mobilidade é igualmente um dos pontos basilares deste projecto, pelo que os alunos visitarão alguns pontos de interesse da Madeira, estando previsto uma recepção na Câmara Municipal do Funchal", indica nota da escola.

Em finais do mês de Maio próximo, os professores e alunos da ESFF participantes deste projeto terminam a última mobilidade em Ploce, Croácia.