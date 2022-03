Acção de limpeza na Francisco Franco mobilizou a escola na campanha "Sê Cool não poluas a School!"

Na semana em que se comemoraram os Dias da Floresta; da Árvore e da Água, a turma 35 do 10.º ano, do Curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural da Escola Secundária de Francisco Franco, participou com muito empenho, a convite do Projeto Eco-Escolas, numa ação de limpeza dos espaços exteriores do recinto escolar.

Esta iniciativa visou sensibilizar toda a comunidade educativa para a importância da deposição dos resíduos nos devidos ecopontos e não no chão, pois, caso contrário, eles acabarão por ir parar ao mar, quer através da ação do vento, quer das águas pluviais, colocando assim em risco toda a vida marinha, bem como a humana (através da cadeia alimentar).

Foram cheios, quase na totalidade, cinco sacos. No decorrer desta atividade, infelizmente, constatou-se, que alguns transeuntes da Rua das Hortas atiram lixo para dentro da escola, algo que lamentamos profundamente, até porque: “Não existe Planeta B!”.