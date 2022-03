"Somos todos jovens europeus. Devemos todos aproveitar estas oportunidades"

Decorreu hoje a cerimónia do ‘Lançamento do Ano Europeu da Juventude’, na escola dos 2º e 3º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia.

Esta iniciativa pretende, que este ano, seja consagrada a valorização dos jovens, procurando responder à geração mais afectada pela crise pandémica.

A guerra que acontece entre a Rússia e a Ucrânia não deixou de ser um tema presente nesta cerimónia. O secretário regional da educação, Jorge Carvalho, no discurso de abertura, disse que “estamos a construir uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais competente, mais compreensiva e mais tolerante e que podemos evitar estas situações”.

"Nós realmente podíamos imaginar muita coisa, mas dificilmente teríamos dificuldade em imaginar , quase a chegarmos ao primeiro quartel do século XXI, que pudéssemos ter uma guerra como estamos a ter neste momento, no espaço europeu". Jorge Carvalho, secretário regional da educação

A solidariedade e a “capacidade mobilizadora em dar e receber e procurar integrar” jovens que “tiveram de abandonar o país” também foi um ponto que o secretário da educação realçou, apelando à “paz, tolerância, multiculturalidade e respeitar as diferenças”

Nesta cerimónia foram vários os testemunhos de jovens que participaram no programa ‘Erasmus+’ e que tiveram a experiência de sair do seu país para conhecer um novo lugar.

Matilde, Ana Matilde, Mercedes e Leonor, foram quatro das jovens, que apresentaram o seu testemunho. Saíram da Madeira e partiram para a Izmir, Turquia, no início da pandemia.

Coragem de ir para um território longínquo, distância familiar, uma cultura diferente e desenvolver o sentido de autonomia e responsabilidade “possibilitou o crescimento da nossa mentalidade”, disseram as jovens.

A opinião é unânime para todos os jovens que partiram na aventura do programa ‘Erasmus +’: “vale a pena”, “oportunidade de conhecer pessoas de diferentes nacionalidades”, “partilha de experiências”, são algumas das opiniões.

Carlos Manuel Pereira, coordenador do Ano Europeu da Juventude, apelou, igualmente, para uma “maior envolvência e maior participação dos jovens no seu futuro” para que este seja “mais ecológico, mais inclusivo e mais digital”.

Ao longo do ano, serão várias as iniciativas que decorrerão a nível regional neste contexto do Ano Europeu da Juventude, dando enfoque para as oportunidades que existem para os jovens em termos de mobilidade, formação, cidadania e voluntariado, em consonância com as entidades nacionais que superintendem estas comemorações.