M1lhão volta a sair na Madeira

O M1lhão voltou a encher os bolsos a um apostador que tentou a sua sorte, na Madeira. No espaço de um mês, o prémio de 1 milhão de euros torna a ser enviado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para a Região - a última vez que se sucedeu foi a 25 de Fevereiro deste ano.

A informação foi avançada pela TVI na sua habitual rubrica, desta feita apresentada por Marisa Cruz. O feliz contemplado contou com a sorte de 'receber' o código JBX 12204, gerado automaticamente, naquele que foi o sorteio 012/2022.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

Jackpot de 41 milhões de euros no próximo sorteio Ninguém acertou na chave do Euromilhões que foi sorteada esta sexta-feira

No caso concreto do Euromilhões estava em jogo um prémio de 32 milhões de euros, mas ninguém acertou na chave que foi sorteada. Sendo assim, o jackpot sobe para os 41 milhões de euros na próxima terça-feira.

Nos resultados do escrutínio, que são disponibilizados pela Santa Casa da Misericórdia, ficou-se a saber que couberam a Portugal dois terceiros prémios no valor de aproximadamente 11 mil euros. Saiu ainda um 2.º prémio a um apostador que tentou a sua sorte fora do país e que leva para casa qualquer coisa como 710 mil euros.

