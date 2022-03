Grupo ‘AMESS’ levou quatro dezenas ao Museu Henrique e Francisco Franco

Os ‘AMESS’, grupo constituído por Babi Campos, Alejandro Lopes e Jerome Faria, apresentaram um concerto de música original, na passada sexta-feira, dia 18 de Março, pelas 20 horas, no Museu Henrique e Francisco Franco.

O espectáculo contou com a presença de quatro dezenas de pessoas.

Este trio teve Babi Campos na voz e no teclado sintetizador, Alejando Lopes na guitarra, e Jerome Faria nos sintetizadores modelares. As sonoridades passaram por uma vertente progressiva experimental que ocupou um nicho pouco explorado no panorama musical da Região.

Este projecto visou não ser apenas uma experiência auditiva, como também visual e performativa.

Neste concerto foram utilizados trajes da autoria da estilista Patrícia Pinto, assim como foram projectadas imagens em sombras feitas pelo artista Jimmy Henrique.