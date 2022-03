Programados 12 voos de e para a Madeira no dia inaugural das ligações da Ryanair

Esta terça-feira, dia 29 de Março, o voo comercial inaugural operado pela Ryanair à partida do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo será a ligação a Nuremberga, na Alemanha. Voo com partida programada para as 06:20.

Embora inicialmente a Ryanair tivesse anunciado a data de hoje, dia 27 de Março, para o início da operação de e para o Aeroporto da Madeira, a mesma acabou adiada dois dias. Este domingo de manhã já aterram na Madeira, apenas com as respectivas tripulações, os dois aviões que farão base em Santa Cruz.

Na terça-feira, dia inaugural da operação sob as insígnias da Ryanair, estão previstas doze viagens, de ida e volta.