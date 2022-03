Cafôfo é o quarto madeirense a integrar o Governo da República

Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo, nascido a 18 de Maio de 1971, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é o quarto madeirense a integrar um governo da República. Vai assumir o cargo de secretário de Estado das Comunidades Portuguesas do XXIII Governo Constitucional.

Antes de Cafôfo, apenas mais três personalidades madeirenses, rumaram a Lisboa para fazerem parte de executivos nacionais, desde 1974.

O primeiro foi Baltazar Gonçalves, que foi secretário de Estado do Turismo, num governo liderado por Mário Soares, em 1978, no II Governo Constitucional. O segundo foi Manuel Correia de Jesus, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares (1985-87) e depois das Comunidades Portuguesas (1987-1991), ambos nos governos de Cavaco Silva. Por fim, Bernardo Trindade. Foi secretário de Estado do Turismo, na primeira maioria absoluta conseguida pelo PS, chefiado por José Sócrates.

Luís Amado, que ocupou diversas pastas entre 1995 e 2011, nasceu em Porto de Mós, Leiria, mas iniciou a sua actividade política na Madeira.

Paulo Cafôfo conquistou a Câmara do Funchal em 2013, encabeçando a coligação Mudança. Em 2017 voltou a vencer as eleições autárquicas na capital, já com a coligação Confiança. Saiu em 2019 para se candidatar pelo PS às eleições legislativas regionais. Conseguiu eleger 19 deputados, mas não destronou o PSD do poder, que perdendo a maioria absoluta acabou por se coligar com o CDS para formar governo.

Em 2020 tornou-se presidente do PS-M, tendo abandonado a liderança no dia das eleições autárquicas, em 2021, quando o partido perdeu a Câmara do Funchal para uma coligação encabeçada por Pedro Calado. Suspendeu também o seu lugar de deputado.

É actualmente presidente da Comissão Regional do PS-M.