Elevado a laranja avisos para chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoadas

Devido à alta probabilidade de vir a ocorrer entre o final da madrugada e início da manhã deste domingo períodos de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoadas na costa Sul e regiões montanhosas da Madeira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou os avisos meteorológicos, elevando a ‘laranja’ o mais recente ‘alerta’, que no caso do aviso laranja é válido entre as 06:00 e as 09:00 de amanhã, dia 27 de Março.

Antes e depois do previsto agravamento para situação meteorológica de risco moderado a elevado (aviso laranja), os dois sectores da ilha da Madeira – costa Sul e regiões montanhosas – estarão sob aviso amarelo, face à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, desta feita entre 00:00 e as 06:00, e depois entre as 09:00 e as 15:00.