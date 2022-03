'CODA', Jessica Chastain e Will Smith em destaque na 94.ª edição dos Óscares

O filme 'CODA - No ritmo do coração' foi um dos grandes vencedores da 94.ª cerimónia dos Óscares, que se realizou esta noite. Jessica Chastain e Will Smith venceram os prémios para melhor actriz e melhor actor.

Conheça a lista completa dos vencedores

Melhor Filme

"CODA - No Ritmo do Coração"

Melhor Realização

Jane Campion -- "O Poder do Cão"

Melhor Atriz

Jessica Chastain -- "The Eyes of Tammy Faye"

Melhor Ator

Will Smith -- "King Richard"

Melhor Ator Secundário

Troy Kotsur -- "CODA - No Ritmo do Coração"

Melhor Atriz Secundária

Ariana DeBose -- "West Side Story"

Melhor Argumento Original

"Belfast"

Melhor Argumento Adaptado

"CODA - No Ritmo do Coração"

Melhor Cinematografia

"Dune"

Melhor Montagem

"Dune"

Melhor Filme Internacional

"Drive my Car"

Melhor Documentário em Longa-metragem

"Summer of Soul"

Melhor Documentário em Curta-metragem

"The Queen of Basketball"

Melhor Filme de Animação

"Encanto"

Melhor Curta-metragem de Animação

"The Windshield Wiper"

Melhor Curta-metragem

"The Long Goodbye"

Melhor Banda Sonora Original

"Dune" - Hans Zimmer

Melhor Canção Original

"No Time to Die" -- ("No Time to Die")

Melhor Direção de Arte

"Dune"

Melhor Guarda-Roupa

"Cruella"

Melhores Efeitos Especiais

"Dune"

Melhor Som

"Dune"

Melhor Caracterização

"The Eyes of Tammy Faye"