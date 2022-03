Previsões de chuva forte levam Protecção Civil a emitir recomendações à população

O Serviço Regional de Protecção Civil emitiu uma série de recomendações à população, dadas as previsões de chuva forte para este domingo, na Madeira. O aviso amarelo foi, entretanto, elevado para laranja, entre as 6h e as 9 horas de dia 27 de Março.

Recomendações:

- Feche portas e janelas e retire os objectos soltos que se encontrem nas varandas e peitorais das janelas.

- Sempre que possível, evite as viagens para as zonas afectadas por este tipo de situação meteorológica.

- Não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.

- Adoptar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água;

- Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objectos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

- Os riscos que representam, com estas condições, os percursos auto e apeados, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras pelo que aconselha cuidados especiais nas actividades durante o período em que vigora o aviso

- Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Protecção Civil e Forças de Segurança.