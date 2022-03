Céu muito nublado, aguaceiros e trovoada nas previsões de hoje para a Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje períodos de céu muito nublado e aguaceiros.

Há ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada.

O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de sudoeste, rodando gradualmente para Noroeste.



Em relação ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Noroeste com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo para 1 a 2 metros no fim do dia. Na costa Sul as ondas serão de Sudoeste com 2 a 3 metros, diminuindo para 1 a 2 metros no fim do dia.

A costa Sul encontra-se sob aviso amarelo, até às 12h00 desta segunda-feira, devido à agitação marítima.

A temperatura da água do mar será de 17/18 graus.

Já a temperatura máxima do ar será de 19 graus e a mínima de 15 euros.