Fernando Mendes aplaude "público extraordinário" do Porto Santo

O actor Fernando Mendes esteve com 'Insónia' no Porto Santo.

No final do espectáculo, que se realizou ontem, no auditório do centro cultural do Porto Santo, disse que “foi óptimo, no Dia Mundial do Teatro, ter uma sala cheia, com um público extraordinário”.

"Ainda sou daqueles actores que antes de subirem ao palco ficam um pouco nervosos e à espera dos aplausos, mas foi tudo excelente”, disse.

Fernando Mendes quis agradecer “toda a organização, desde os espectáculos feitos na Madeira ao realizado no Porto Santo".

"Fomos tratados vinte estrelas e todos estão de parabéns pelo trabalho que fizeram", frisou.

Este último espectáculo foi de cariz solidário para a Fundação Nossa Senhora da Piedade. O padre Hugo Gomes disse que “superou todas as espectativas".

"O auditório esteve complemente cheio, as pessoas colaboraram com um valor e foi um privilégio termos um actor no Dia Mundial do Teatro, no Porto Santo. Já estávamos com saudades de uma peça de teatro na ilha", referiu.