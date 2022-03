Queda de muro danifica carros no Estreito de Câmara de Lobos

A queda de um muro no sítio do Castelejo, no Estreito de Câmara de Lobos, provocou danos em carros que se encontravam estacionados junto ao mesmo. Não se registaram feridos.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram accionados por volta das 9 horas, tendo sinalizado o local e comunicado o sucedido ao Serviço Municipal de Protecção Civil, que se encontra a proceder a trabalhos de limpeza.

O acesso a uma habitação está condicionado devido a esta situação.

Derrocada na Estrada de Santa Clara

Já na Estrada de Santa Clara, em Câmara de Lobos, os Bombeiros Voluntários procederam à sinalização de uma derrocada na 'Curva de Belém'. A via encontra-se cortada até que sejam removidas as pedras do local.

O sucedido foi comunicado pelas 10h35.