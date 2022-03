Lancha com 52 ocupantes do Magreb socorrida ao largo das Canárias

As autoridades espanholas desembarcaram durante a madrugada em Lanzarote 52 ocupantes de uma embarcação que se juntam a outros 237 migrantes e refugiados que chegaram às Canárias durante o fim de semana.

De acordo com os Serviços de Emergência de Espanha um dos ocupantes de uma lancha detetada durante as últimas 48 horas estava morto.

Antes do último desembarque de 52 pessoas, um grupo de 64 cidadãos do Magreb, entre os quais uma mulher, receberam assistência no molhe de Arquinequín.

Durante o passado fim de semana chegou uma outra embarcação precária ao molhe Los Cristianos, Tenerife, em que viajavam 12 pessoas, entre os quais um menor.

Além do desembarque em El Hierro do grupo de 48 pessoas que se encontravam numa lancha, foram socorridos "53 migrantes" subsaarianos em Gran Tarajal (Fuerteventura) e 60 cidadãos do Magreb que se encontravam numa outra embarcação que foi rebocada para Arquinequín, na Grã Canária.