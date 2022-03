Buscas por alemão no mar de São Jorge empenham vários meios

O Comandante do Porto do Funchal está a coordenar as operações de busca por um cidadão alemão, de 36 anos, que foi arrastado por uma onda, esta tarde, no cais de São Jorge. Nesta operação estão empenhados vários meios.

De acordo com o Rui Manuel Teixeira, o homem fazia-se acompanhar por uma jovem que foi atingida pela onda e sofreu algumas escoriações, mas que conseguiu manter-se em terra. O casal estaria acompanhado por outras duas pessoas, que não sofreram ferimentos.

Neste momento, o Helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa está a realizar buscas pelo desaparecido, devendo ser 'substituído' quando acabar a sua autonomia, pelos drones do Comando Operacional da Madeira, que também já estão em São Jorge.

Os Bombeiros Voluntários de Santana prestam socorro à jovem ferida. No local encontra-se ainda a Polícia Marítima. Uma embarcação do SANAS Madeira, da estação do Porto Moniz, prossegue as buscas pelo mar.