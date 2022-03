Tripulante de barco de pesca sente-se mal ao largo do Porto Moniz

Um homem sentiu-se mal e chegou a ficar inconsciente quando seguia a bordo de um barco de pesca que navegava a cerca de 9 quilómetros a Norte do Porto Moniz.

O alerta foi dado à Capitania do Porto do Funchal, ao final da tarde deste sábado. Entretanto foi activada uma embarcação salva-vidas do SANAS Madeira que não chegou a sair uma vez que o barco conseguiu chegar rapidamente ao porto do Porto Moniz.

A tripulação do SANAS prestou ali a primeira assistência ao pescador, que foi depois transportado para as urgências numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.