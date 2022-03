Vamos aproveitar mais uma promoção da Solférias Madeira e partir à descoberta deste destino abençoado com muito sol, boas praias, bons hotéis, muita animação nocturna e riqueza histórica e arquitetónica?

Desta vez falamos do Mirador Maspalomas by Dunas, um hotel que combina diversão, bem-estar e relaxamento na perfeição. Localizado numa das zonas turísticas residenciais, centralmente localizado e rodeado de todas as comodidades, desde centros comerciais a lojas, bares e supermercados.

Esta promoção tem um valor base de 462€ por pessoa em ocupação dupla regime Tudo Incluído e inclui passagem aérea Funchal / Gran Canária / Funchal na Binter em classe Q, sem bagagem de porão, 5 dias/4 noites de alojamento, transporte entre aeroporto e hotel à chegada e partida com assistência local, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações no momento da reserva) e Seguro Multiviagens Solférias Operador CC.

Não estão incluídos no preço extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a nossa newsletter aqui:

https://www.intertours.com.pt/newsletter/