Resgate médico de passageira a bordo de navio ao largo da Madeira

Encontra-se em curso o resgate médico de uma passageira, que se encontrava a bordo de um navio de cruzeiros, a navegar ao largo da Madeira.

Segundo relatou ao DIÁRIO o Comandante do Porto do Funchal, Rui Manuel Teixeira, a senhora de 82 anos tem uma insuficiência renal aguda, o que motiva esta operação de resgate, protagonizada pelo helicóptero da Força Aérea Portuguesa. O navio de cruzeiros encontrava-se a cerca de 195 milhas do Funchal.

Dentro de minutos o helicóptero deverá chegar ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, onde já aguarda uma equipa dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que vão realizar o transporte da senhora para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, acompanhada pela EMIR.