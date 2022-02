Miguel Silva Gouveia lança Paulo Cafôfo para o Governo da República

O vereador eleito pela coligação Confiança no Funchal, Miguel Silva Gouveia, defendeu a presença de madeirenses no novo Governo da República, liderado por António Costa.

No 'Debate de Semana', programa emitido pela TSF-Madeira, lançou Paulo Cafôfo para o novo Governo de António Costa, como Secretário de Estado das Comunidades e das Autonomias, com o objectivo de defender os interesses da Região.

"Nestas eleições, que foram fora de tempo, há uma oportunidade para emendar o que deveria ter acontecido em 2019, que é o facto de o Governo da República necessitar de contar com um madeirense nos seus quadros, isto porque é notória a falta de comunicação deste Governo para com a Madeira. Miguel Silva Gouveia

Era importante ter alguém, por exemplo, como Secretário de Estado das Comunidades e das Autonomias e acho que o maior activo político que o PS tem na Região, neste momento, é o Paulo Cafôfo". Miguel Silva Gouveia

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, não concorda com Miguel Silva Gouveia, até porque considera que Cafôfo não quer "ajudar" a Madeira, mas "resolver a vida dele".

"Um homem que se demite, que não assume a responsabilidade de ter perdido a Câmara Municipal do Funchal, porque líder que é líder é o primeiro a assumir as suas responsabilidades, que convoca um congresso, que quer seguir com a sua vida profissional enquanto professor agora quer ser Secretário de Estado?", interroga.

Ele muda de opinião todos os dias". Pedro Coelho

O Debate da Semana, transmitido às sextas-feiras, com repetição aos sábados, na TSF-Madeira, é moderado por Leonel de Freitas.

