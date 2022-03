Protecção Civil deixa recomendações devido à previsão de mau tempo na Região

O Serviço Regional de Protecção Civil emitiu uma série de recomendações relacionadas com as previsões de mau tempo para o arquipélago da Madeira. Chuva, vento, agitação marítima e neve devem assolar a Região a partir do final do dia de amanhã.

Face aos avisos emitidos, a Protecção Civil recomenda:

- Feche portas e janelas e retire os objectos soltos que se encontrem nas varandas e peitorais das janelas.

- Sempre que possível, evite as viagens para as zonas afetadas por este tipo de situação meteorológica.

- Não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.

- Preste atenção às estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados), que poderão ser afectadas por rajadas mais fortes de vento, bem como a uma possível queda de árvores.

- Especial atenção à circulação ou a obstrução de vias, provocados por desprendimento de objectos provocados por ventos fortes, contínuos ou em rajada;

- Adoptar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água;

- Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objectos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

- Os riscos que representam, com estas condições, os percursos auto e apeados, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras pelo que aconselha cuidados especiais nas actividades durante o período em que vigora o aviso

- Ter especial atenção à brusca formação de gelo na estrada, que poderá dificultar a condução e provocar o atravessamento dos veículos e a ocorrência de acidentes;

- Danos em infraestruturas montadas ou suspensas;

- Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Protecção Civil e Forças de Segurança