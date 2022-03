Pedro Ramos destaca o papel dos cidadãos como agentes de protecção civil

O Dia Internacional da Protecção Civil que se assinalou a 1 de Março é o motivo de uma exposição de meios, com diversos exercícios e demonstrações que decorre hoje na Praça do Povo, uma iniciativa promovida pelo Serviço Regional de Protecção Civil.

Na abertura destas celebrações, Pedro Ramos destacou o papel dos cidadãos enquanto agentes de protecção civil, que “podem ajudar na resposta integrada de uma determinada comunidade que esteja a ser posta em risco”.

Sobre os meios de que a Região dispõe, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil disse serem os adequados e destacou que o facto de Plano Regional de Emergência de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira (PREPC-RAM), actualizado em 2019, ter sido aprovado, em Janeiro deste ano, pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil confere “algum conforto” nas respostas perante situações de risco e de excepção.

“Nós temos de estar preparados se acontecer e não quando acontecer”, referiu Pedro Ramos, para valorizar a aposta que tem sido feita na formação dos recursos humanos das diferentes forças que integram o dispositivo regional de protecção civil. Sobre isso, os 700 mil euros investidos nos últimos cinco anos “atestam a segurança e o conforto para os profissionais do socorro quando são chamados à linha da frente”, destacou.

O governante apontou, também, que esta iniciativa serve, acima de tudo, para dar a conhecer os diferentes agentes de protecção civil, nomeadamente junto de um público mais jovem, já que são várias as escolas que vão passar pelo recinto da exposição ao longo desta sexta-feira.

Para os mais pequenos há um pavilhão interactivo, que recorre à realidade virtual para mostrar que comportamento deve ser adoptado perante várias situações de risco, como seja um incêndio ou um acidente e que materiais devem utilizar em cada situação.

A exposição e as iniciativas associadas decorrem até ao final do dia de hoje, na Praça do Povo, com a participação de várias forças que integram o dispositivo da Protecção Civil Regional.