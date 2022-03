'Somos todos Protecção Civil' sensibiliza para situações de risco

A exposição 'Somos todos Protecção Civil', na Praça do Município, sensibiliza a população para as situações de risco.

O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, visitou esta iniciativa e destacou trabalho de sensibilização e formação

"Uma população sensibilizada é uma população bem preparada perante os fenómenos que podem acontecer e é esse o nosso objectivo ao longo deste mês" dedicado à Proteção Civil, afirmou.

A exposição, que inclui alguns dos equipamentos utilizados pela Protecão Civil Municipal, nomeadamente dos Bombeiros Sapadores do Funchal, também tem uma vertente de sensibilização da população para as principais situações de risco, inclusive recebendo visitas dos Ginásios Seniores da Câmara Municipal do Funchal.