Concluída operação de retirada de autocarro que se despistou no Pináculo

Já foi retirado do local do acidente o autocarro que se despistou, esta tarde, na Rua Conde Carvalhal, acima do miradouro do Pináculo, no Funchal. A operação contou com uma auto-grua pesada e ainda por um reboque de veículos pesados.

A colisão entre uma carrinha e um autocarro culminou com o despiste do veículo pesado. Deste acidente resultaram quatro feridos, que foram transportados ao Hospital Dr. Nélio Mendonça. Outros passageiros do autocarro sofreram escoriações.

O autocarro foi 'amparado' por uma árvore e por parte do muro delimitador da estrada.