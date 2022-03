PS-Madeira reúne-se em congresso sob o lema 'O Início de uma Madeira Melhor'

'O Início de uma Madeira Melhor' é o lema do XX Congresso Regional do PS-Madeira que, este fim-de-semana, reúne cerca de 500 pessoas no Centro de Congressos. A reunião magna representará o momento da consagração do novo líder do partido, Sérgio Gonçalves, eleito nas eleições internas do passado dia 19 de Fevereiro, com 98,6% dos votos.

No conclave do PS-Madeira serão apresentadas, discutidas e votadas 12 moções – a de estratégia global, do líder eleito, intitulada 'Pela Madeira, Competência e Compromisso' -, sendo 11 sectoriais, apresentadas por militantes. Algo que, segundo Sérgio Gonçalves, é revelador da vitalidade do partido e do empenho em contribuir para este que é "o único projecto alternativo à governação na Região".

Além dos congressistas madeirenses, o PS-Madeira contará com a participação de delegações do exterior, nomeadamente representantes do PS-Açores, do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), bem como assistir-se-ão a mensagens em vídeo enviadas por um representante da Assembleia Nacional da Venezuela e da presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Os trabalhos têm início pelas 9 horas da manhã de sábado, com a credenciação dos delegados e as votações para os diferentes órgãos do Congresso. Neste primeiro dia terão lugar a discussão e votação das referidas moções, bem como as intervenções dos congressistas que se inscreverem para o efeito.

No domingo, os trabalhos serão retomados bem cedo, novamente às 9 horas da manhã, com a afixação das listas e as votações para os órgãos regionais, as quais ocorrerão por via electrónica.

A sessão de encerramento do Congresso está prevista para as 12h30 e contará com as intervenções do secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, e do presidente do PS-Madeira, Sérgio Gonçalves.