Tutela não vê problema com as habilitações do novo presidente da Protecção Civil

Pedro Ramos não vê qualquer problema com as habilitações académicas do novo presidente da Protecção Civil regional, nem o facto de este poder não ser licenciado parece levantar qualquer obstáculo à sua nomeação para o cargo, situação que, como o DIÁRIO noticia na sua edição impressa de hoje, tem levantado algumas dúvidas, tanto a nível interno, como externo.

Mas, para o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, esta “é uma situação perfeitamente normal”, referiu quando confrontado com esta questão, no decorrer da visita à exposição comemorativa do Dia Internacional da Protecção Civil, que decorre, esta sexta-feira, na Praça do Povo.

Na ocasião, o governante, que se fazia acompanhar pelo visado, salientou que o Governo Regional está muito satisfeito com esta ‘contratação’. “Ele tem provas dadas quando comandou, nos últimos três anos, a Base Aérea n.º 3, no Porto Santo”, apontou, não deixando de referir que " o coronel António José Nunes foi “perfeitamente aceite por todos”.

À parte disto parece ficar toda a questão legal que implica a nomeação do presidente do conselho directivo do Serviço Regional de Protecção Civil, que entre os requisitos está a exigência de possuir uma licenciatura.

Para Pedro Ramos, “os cursos superiores especializados no âmbito militar” que o nomeado possui são equivalentes ao grau de licenciado, ainda que essas ‘equivalências’ directas não sejam contempladas pela Direcção-Geral do Ensino Superior na explicação dada ao DIÁRIO sobre como obter o grau de licenciado à luz da legislação em vigor, esclarecimentos que serão publicados na edição impressa de amanhã deste seu DIÁRIO.

Referindo-se ao “ciclo novo” que a Protecção Civil regional, “já com uma nova composição” do SRPC, o secretário regional aproveitou para dar as boas-vindas a Marco Lobato, que substitui Miguel Branco enquanto vogal do concelho directivo daquele organismo. Este último havia sido nomeado para o cargo a 15 de Novembro do ano passado e pediu, agora, “por razões de natureza pessoal”, a sua exoneração, conforme Despacho Conjunto n.º 15/2022 da Presidência do Governo Regional e da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, com data de 17 de Fevereiro último.

A nomeação de Marco Lobato ainda não foi publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.