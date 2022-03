Agitação marítima, chuva, vento e neve motivam avisos na Madeira e Porto Santo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu uma série de avisos meteorológicos, relativos a precipitação, vento, agitação marítima e neve, que se aplicam à Madeira e também Porto Santo. Tal como o DIÁRIO avançou na edição impressa de hoje, a maioria entra em vigor ao final do dia de amanhã.

Em relação à agitação marítima, foi emitido um aviso amarelo que entra em vigor às 21 horas de domingo, passando a laranja pelas 00 horas, uma vez que as ondas podem chegar aos 7 metros. Este aviso termina pelas 6 horas de segunda feira e aplica-se tanto ao Porto Santo, bem como à Costa Norte da Madeira. Na costa sul vigora aviso amarelo entre as 3 horas de dia 14 e as 6 horas de dia 15 de Março.

Quanto ao vento, foi emitido um aviso meteorológico amarelo, a vigorar entre as 21 horas de domingo e as 6 horas de dia 15 de Março, terça-feira. Este é um aviso válido para a Costa Norte. Já nas Regiões Montanhosas, o aviso passa a laranja às 3 horas de segunda-feira, até às 18 horas desse mesmo dia, voltando a amarelo até às 6 horas do dia 15.

No que respeita à precipitação, há aviso amarelo emitido a partir das 00 horas de segunda-feira até às 21 horas do mesmo dia, para a Costa Norte e Regiões Montanhosas. Há previsões de aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada.

Por fim, um aviso amarelo referente à neve, nas Regiões Montanhosas, entre as 00 horas de dia 14 de Março, segunda-feira, e as 00 horas de 15 de Março, terça-feira. Há probabilidade de queda de neve acima de 1000/1200 metros de altitude, com acumulação acima de 1200/1400 metros.