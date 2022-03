Voos da Venezuela continuam restringidos excepto para Portugal e outros oito países

O Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) da Venezuela alargou as restrições às operações aéreas internacionais para território venezuelano, com exceção dos voos de e para nove países, entre eles Portugal.

As restrições à aviação comercial, aviação geral e privada, segundo um comunicado divulgado pelo INAC em Caracas, vão continuar em vigor até pelo menos 9 de abril, com base nos avisos aos navegantes (NOTAM) C0261/22 e A0109/22.

"De maneira excecional, unicamente estão autorizadas as operações aéreas comerciais para o transporte de passageiros entre a República Bolivariana de Venezuela e os países de Turquia, México, Panamá, República Dominicana, Bolívia, Rússia, Cuba, Espanha e Portugal", explica o INAC no comunicado.

No documento, as autoridades venezuelanas apelam aos exploradores aéreos e agentes de viagens a não comercializar bilhetes para rotas distintas às aprovadas e agradece aos cidadãos a não adquirir passagens aéreas para rotas distintas às autorizadas.

"Continuamos a contribuir com o combate à covid-19, implementando as medidas ordenadas pelo Executivo Nacional a fim de contra-arrestar os efeitos da pandemia, cumprindo de maneira cabal os regulamentos emitidos pelo Governo Bolivariano, com o apoio do Ministério do Poder Popular para os Transportes", conclui.

A TAP anunciou hoje que vai retomar, a partir de 21 de junho, os voos regulares para Caracas, na Venezuela, assinalando que "pretender servir a grande comunidade portuguesa" residente neste país da América do Sul.

"A TAP retomará os voos regulares para Caracas, Venezuela, a partir de 21 de junho e programou três voos especiais entre Lisboa e a capital venezuelana até essa data, nos dias 21 de abril e 5 e 16 de maio", refere um comunicado hoje divulgado pela companhia aérea portuguesa.

Os voos regulares vão decorrer às terças-feiras e sábados com partida às 12:10 de Lisboa e chegada a Caracas às 15:50 locais.

No sentido inverso, as ligações de Caracas iniciam-se às 18:20 e terminam no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às 07:25 do dia seguinte.

A TAP acrescenta que os voos serão operados com A330neo, que contam com capacidade para 298 passageiros.