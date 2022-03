Reserva de água no mínimo

A temperatura esteve 1,8 graus celsius acima da média em Fevereiro e a precipitação a 80% do normal. É por isso que a reserva de água está no mínimo.

O tema que faz manchete no DIÁRIO deste sábado avança que das três lagoas destinadas à rega na Madeira, apenas uma está quase cheia. As restantes foram alvo de intervenções. E por falar em questões meteorológicas o tempo frio traz chuva, neve, vento forte e mar alteroso a partir de domingo.

Deste sinistro resultaram quatro feridos. Foto Rui Silva/ASPRESS

No Pináculo, uma árvore impediu tragédia. Choque frontal causou quatro feridos, numa semana marcada por duas mortes e 46 detidos nas estradas. O dia de ontem fica também marcado pela queda fatal de um turista numa vereda e outro alemão que acabou por ser arrastado por uma onda no Jardim do Mar e foi resgatado sem vida.

A nova ‘batalha’ de David merece também destaque nesta edição. Relatamos a história de uma família ucraniana que abandonou Lviv na véspera do eclodir da guerra e fez da Madeira ‘porto de abrigo’.

Na política, começa hoje o XX Congresso Regional do PS-Madeira e o DIÁRIO entrevistou o secretário-geral adjunto do partido, José Luís Carneiro. O socialista diz que o discurso do PSD-M é “entre o 8 e o 80”.

Em matéria turística, saiba ainda que a Jet 2 volta a ligar a Madeira a nove bases britânicas, esta que é a segunda companhia com a maior oferta desde o Reino Unido, logo atrás da easyJet.

