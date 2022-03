Quatro feridos e vários jovens com escoriações no despiste de autocarro no Funchal

Pelo menos quatro pessoas apresentam ferimentos que inspiram maior cuidado na sequência da colisão entre um veículo ligeiro e um autocarro, que resultou no despiste do mesmo, esta tarde, acima do miradouro do Pináculo.

Os dois ocupantes da carrinha e dois do autocarro estão a ser socorridos no local. Há indicação de que vários passageiros do autocarro, maioritariamente jovens, apresentam ferimentos ligeiros, nomeadamente escoriações e dores no pescoço e costas, devido ao embate.

Despiste de autocarro junto ao Pináculo terá provocado vários feridos na Madeira Um autocarro despistou-se, há instantes, na Rua Conde Carvalhal, junto ao miradouro do Pináculo, na freguesia de São Gonçalo, no sentido Funchal-Caniço.

Os passageiros partiram um dos vidros laterais para conseguirem sair do autocarro, cujo peso estará a ser suportado por árvores e por parte do muro de delimitação da estrada.

Tal como o DIÁRIO já tinha avançado, o autocarro fazia a ligação Funchal - Caniço (Assomada), quando sofreu o acidente. No local já estão vários meios dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Protecção Civil e Polícia de Segurança Pública.